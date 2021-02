La cura Ascierto salva la vita in Gran Bretagna | il medico | “Ha ridotto la mortalità”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Alcuni ospedali instanno trattando i pazienti affetti da COVID-19 con il tocilizumab visto che, in molti casi, il farmaco sembra scongiurare il trasferimento dei pazienti in terapia intensiva”. A parlare è Paolo, direttore dell’Unità di Oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, che sul proprio profilo Facebook ha dato una buona notizia in merito all’efficacia del tocilizumab, il farmaco “napoletano” sperimentato dall’oncologo. “I ricercatori che stanno portando avanti lo studio clinico, con oltre 4.000 volontari, sostengono che la metà dei pazienti affetti da COVID e ricoverati in ospedale, abbiano ricevuto effetti positivi dal tocilizumab, se combinato con la terapia al cortisone”, continua ...