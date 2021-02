La cremagliera di Granarolo diventa un set cinematografico

BabboleoNews : La cremagliera di #Granarolo diventa set #cinematografico per le riprese di “Blanca”: le riprese verranno effettua… - genovapostnews : Anche la cremagliera di Granarolo diventa set cinematografico per le riprese di “Blanca” - LiguriaOggi : La cremagliera di Granarolo diventa set cinematografico, sabato corse sospese - sanghi47 : RT @GenovaQuotidian: La cremagliera di Granarolo diventa set cinematografico - CasalinoManuela : RT @GenovaQuotidian: La cremagliera di Granarolo diventa set cinematografico -

Ultime Notizie dalla rete : cremagliera Granarolo

Genova24.it

... la Liguria diventa un set internazionale 10 febbraio 2021 David di Donatello 2021, in concorso due film girati a Genova 11 febbraio 2021 Sabato 13 febbraio 2021 ladidiventerà ...Genova . Per una volta non sarà ferma a causa di un guasto o di lavori di manutenzione. Domani ladi, pittoresco impianto che collega Principe alla collina che domina il porto di Genova, sarà chiusa per le riprese della fiction Blanca che sarà trasmessa sui canali Rai e ...Genova - Anche la Cremagliera di Granarolo, caratteristico impianto di risalita che collega Principe alla collina sopra il porto di Genova, diventa un set cinematografico. Nella giornata di sabato 13 ...Genova. Per una volta non sarà ferma a causa di un guasto o di lavori di manutenzione. Domani la cremagliera di Granarolo, pittoresco impianto che collega Principe alla collina che domina il porto di ...