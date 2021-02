La confessione di Francesco Sarcina | “Grazie a J-Ax ho superato le mie dipendenze dalla droga”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il racconto del frontman dei Le Vibrazioni a Verissimo, in onda domani, per presentare la sua autobiografia: «È una lotta che dura anni, ma sono arrivato alla fine»

Durante l'appuntamento di domani, i telespettatori avranno modo di assistere alla confessione di Francesco Sarcina. Il frontman de Le Vibrazioni, in attesa dell'uscita del suo primo libro, ha fatto ... Il racconto di Francesco Sarcina sull'abuso di sostanze stupefacenti a Verissimo. Il frontman de Le Vibrazioni presenta la sua autobiografia in.