La comunità musulmana giapponese vuole sentirsi a casa

L'islam si sta diffondendo in molte zone del paese, ma per molti è difficile accettare usanze e costumi diversi da quelli tradizionali.

Secondo i dati riportati da Tanada Hirofumi dell'università Waseda, la popolazione musulmana è più che raddoppiata nello scorso decennio, passando dai 110mila credenti nel 2010 ai 230mila della fine ...

I generali golpisti in Myanmar preparano un "Grande Firewall" per censurare internet: con l'aiuto della Cina

... incuranti della condanna crescente delle loro azioni da parte della Comunità internazionale. Il ... già nel mirino degli Usa per la brutale campagna repressiva contro la minoranza di fede musulmana, i ...

