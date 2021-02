La Civiltà Cattolica da oggi online anche in russo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da oggi, venerdì 12 febbraio, sarà on line la nuova edizione in lingua russa de La Civiltà Cattolica. Si tratta della Rivista dei Gesuiti, promossa e curata dall’Istituto San Tommaso di Mosca. La Civiltà Cattolica in russo: un grande significato simbolico Suor Nathalie Becquart: donne conquistato il Vaticano Part. I Il lancio del nuovo sito Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da, venerdì 12 febbraio, sarà on line la nuova edizione in lingua russa de La. Si tratta della Rivista dei Gesuiti, promossa e curata dall’Istituto San Tommaso di Mosca. Lain: un grande significato simbolico Suor Nathalie Becquart: donne conquistato il Vaticano Part. I Il lancio del nuovo sito

antoniospadaro : #PapaFrancesco : il vero significato del viaggio in #Iraq | La Civiltà Cattolica - MoliPietro : La Civiltà Cattolica da oggi online anche in russo - periodicodaily : La Civiltà Cattolica da oggi online anche in russo - Periodico Daily #civiltàcattolica @SabinaComba - PeppePoderati : RT @antoniospadaro: #PapaFrancesco : il vero significato del viaggio in #Iraq | La Civiltà Cattolica - UgoBaroni : RT @civcatt: +++ Online la nuova edizione in lingua russa @civcatt, promossa dall’Istituto San Tommaso di Mosca. ?Oggi dalle 15.30 (ora i… -

Ultime Notizie dalla rete : Civiltà Cattolica La nascita del 'sinistro - populismo' - di Giovanni Cominelli

... che ha raccolto l'eredità della sinistra di matrice comunista e cattolica? Il PD si è smarrito, ...di valore - secondo una tradizione che risale a Adam Smith e a Marx - come motori della civiltà umana ...

La Civiltà Cattolica: edizione russa online a 5 anni dall'incontro tra Papa Francesco e Kirill. Oggi pomeriggio un webinar

Domani, a cinque anni esatti dall'incontro avvenuto a L'Avana tra Papa Francesco e il patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia, verrà inaugurata l'edizione russa online de La Civiltà Cattolica, promossa dall'Istituto San Tommaso di Mosca. Il lancio del nuovo sito (www.laciviltacattolica.ru) sarà introdotto da un webinar, in programma oggi alle ore 15.30 (ore 17.30 a Mosca) ...

“Bruciano le cattedrali gotiche, è il crepuscolo di una civiltà” Pangea.news ... che ha raccolto l'eredità della sinistra di matrice comunista e? Il PD si è smarrito, ...di valore - secondo una tradizione che risale a Adam Smith e a Marx - come motori dellaumana ...Domani, a cinque anni esatti dall'incontro avvenuto a L'Avana tra Papa Francesco e il patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia, verrà inaugurata l'edizione russa online de La, promossa dall'Istituto San Tommaso di Mosca. Il lancio del nuovo sito (www.laciviltacattolica.ru) sarà introdotto da un webinar, in programma oggi alle ore 15.30 (ore 17.30 a Mosca) ...