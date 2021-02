La Cina ha spento anche BBC World News

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il sistema cinese è sempre più chiuso e isolato. Dopo le decisioni prese nei giorni scorsi nei confronti di Clubhouse, la nuova app di messaggi audio bandita all’interno dei territori, ecco che arriva una nuova notizia che riassume al meglio il clima censorio che si vive nel Paese dell’Estremo Oriente: labanna BBC. Insomma, le trasmissioni dell’emittente satellitare britannica non saranno più visibili all’interno dei confini del territorio cinese. E le motivazioni, purtroppo, sono sempre le stesse: quella coperta di Linus dietro cui nascondersi parlando di narrazioni non veritiere fatte sulla pandemia da Sars-CoV-2 e sulle persecuzioni degli Uiguri. LEGGI> Le parole di Travaglio a Otto e Mezzo invecchiate malissimo in una settimana VIDEO A comunicare la decisione presa dall’ente regolatore ...