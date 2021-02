La Cina ha revocato le licenze di trasmissione a Bbc (Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: Noel Celis/ via Getty Images)Un caso diplomatico che si gioca sui media è scoppiato tra Regno Unito e Cina dopo che Pechino ha deciso di vietare la trasmissione del canale televisivo Bbc World News in tutta la Repubblica popolare. La Cina ha criticato Bbc per il modo in cui ha coperto le notizie relative alla gestione cinese dell’emergenza del coronavirus e la persecuzione della minoranza uigura dello Xinjiang, “violando gravemente” le regole sull’informazione in vigore nello stato. La decisione arriva a seguito di un caso simile e contrario, la revoca della licenza di trasmissione all’emittente televisiva di stato cinese China Global Television Network (Cgtn), avvenuta il 4 febbraio scorso da parte delle autorità britanniche. L’Ofcom, la commissione che regola i media nel Regno Unito, aveva riscontrato ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: Noel Celis/ via Getty Images)Un caso diplomatico che si gioca sui media è scoppiato tra Regno Unito edopo che Pechino ha deciso di vietare ladel canale televisivo Bbc World News in tutta la Repubblica popolare. Laha criticato Bbc per il modo in cui ha coperto le notizie relative alla gestione cinese dell’emergenza del coronavirus e la persecuzione della minoranza uigura dello Xinjiang, “violando gravemente” le regole sull’informazione in vigore nello stato. La decisione arriva a seguito di un caso simile e contrario, la revoca della licenza diall’emittente televisiva di stato cinese China Global Television Network (Cgtn), avvenuta il 4 febbraio scorso da parte delle autorità britanniche. L’Ofcom, la commissione che regola i media nel Regno Unito, aveva riscontrato ...

