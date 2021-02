(Di venerdì 12 febbraio 2021) La gravitàa situazione è nei numeri che seguono: mercoledì scorso General Motors, dopo aver chiuso tre impianti in America e dimezzato la produzione di due impianti in Corea, ha stimato minori utili quest’anno tra 1,5 e i 2 miliardi di dollari, la notizia ha provocato un brusco calo in borsa del titolo del 6%; il giorno prima Honda ha annunciato di aver abbassato la proiezione globalee vendite nel trimestre gennaio-marzo di 100mia veicoli; Nissan anche ha ridotto le stime dei ricavi ea produzione; Subaru per l’anno fiscale in corso prevede che le vendite scendano di 43mila unità rispetto alle attese; Mazda dovrà ridurre di settemila unità l’output a febbraio, rivedendo i suoi piani produttivi; Ford ha annunciato il taglio del 20%a sua produzione nel primo trimestre, riducendo a un solo turno di 8 ...

HuffPostItalia : La 'Chip War' tra Asia e Usa devasta il mercato dell'auto. Ma l'Ue non tocca palla -

Ultime Notizie dalla rete : Chip War

L'HuffPost

