La cena (fuorilegge) di San Valentino nel locale di Milano. Entrano solo i negativi al Covid: «Fuori i gazebo coi test» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Li avevamo lasciati il 15 gennaio tra balletti, brindisi e tavoli pieni, ora li ritroviamo alle prese con la serata di San Valentino. Un noto ristorante, nel cuore di Milano, torna all’attacco e lo fa per la festa degli innamorati: non si accontenta del pranzo ma, sfidando ancora una volta l’ultimo Dpcm anti-Covid (che vieta la riapertura serale dei ristoranti), organizza una vera e propria cena per San Valentino. E c’è di più: stavolta avverrà tutto «in sicurezza», spiega uno degli organizzatori a Open. La grande novità è che al locale potranno entrare solo «coloro che esibiranno un certificato di tampone negativo al Coronavirus eseguito il giorno precedente alla prenotazione oppure sarà effettuato un tampone a carico del locale nei ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) Li avevamo lasciati il 15 gennaio tra balletti, brindisi e tavoli pieni, ora li ritroviamo alle prese con la serata di San. Un noto ristorante, nel cuore di, torna all’attacco e lo fa per la festa degli innamorati: non si accontenta del pranzo ma, sfidando ancora una volta l’ultimo Dpcm anti-(che vieta la riapertura serale dei ristoranti), organizza una vera e propriaper San. E c’è di più: stavolta avverrà tutto «in sicurezza», spiega uno degli organizzatori a Open. La grande novità è che alpotranno entrare«coloro che esibiranno un certificato di tampone negativo al Coronavirus eseguito il giorno precedente alla prenotazione oppure sarà effettuato un tampone a carico delnei ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: A San Valentino cena fuorilegge per i clienti negativi al test Covid: dopo “#IoApro” (e le multe) il ristorante di Milan… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: A San Valentino cena fuorilegge per i clienti negativi al test Covid: dopo “#IoApro” (e le multe) il ristorante di Milan… - incostante_enza : RT @RassegnaZampa: A San Valentino cena fuorilegge per i clienti negativi al test Covid: dopo “#IoApro” (e le multe) il ristorante di Milan… - RassegnaZampa : A San Valentino cena fuorilegge per i clienti negativi al test Covid: dopo “#IoApro” (e le multe) il ristorante di… - comristorazione : A San Valentino cena fuorilegge per i clienti negativi al test Covid: dopo “IoApro” (e le multe) il ristorante di M… -