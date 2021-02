La Casa per Ospiti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Progettata da nonestudio è situata a Milano, Città Studi, all'ultimo piano di un edificio anni '50. 75 metri quadrati dove prevalgono i colori lilla e rosso mattone . Due tonalità ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Progettata da nonestudio è situata a Milano, Città Studi, all'ultimo piano di un edificio anni '50. 75 metri quadrati dove prevalgono i colori lilla e rosso mattone . Due tonalità ...

amnestyitalia : Ieri è arrivata una notizia splendida! Dopo 1001 giorni di carcere Loujain, attivista per i diritti umani, è finalm… - Agenzia_Ansa : Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbon… - Agenzia_Ansa : Sono critiche le condizioni dello scrittore Valerio Massimo Manfredi, trovato esanime in casa per una probabile fug… - PivaPaola : RT @la_kuzzo: Essere dalla parte degli ultimi, ma solo se stanno a casa loro. Amare la libertà, con una passione per i totalitarismi. Defin… - Geronim33455189 : @andiamoviaora @lameduck1960 Sono a conoscenza di una nonna di 97 anni e 14 mesi che vive in una casa di riposo e g… -