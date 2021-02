La Calabria vaccina il personale scolastico | scuole chiuse per due settimane

(Di venerdì 12 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – Il personale scolastico calabrese sarà vaccinato contestualmente alla popolazione ultra 80enne. È quanto ha deciso il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, d’intesa con la responsabile dell’Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti di tutte le sigle sindacali del settore per avviare il nuovo programma, ideato per contrastare con più efficacia la diffusione del Covid-19 e consentire la conclusione dell’anno scolastico in sicurezza.

Il personale scolastico calabrese sarà vaccinato contestualmente alla popolazione ultra 80enne. È quanto ha deciso il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì ...Mentre a Roma Salvini sposa la causa del nascente governo Draghi, in Calabria il presidente ff continua a fare propaganda. Ricorda il soldato giapponese che a distanza di 30 anni non credeva alla fine ...