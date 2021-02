La bambina ha chiesto l'intervento immediato del 112 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e minacciato la moglie. La figlia di 10 anni ha chiamato subito il 112. Minaccia la moglie con coltello: lo fa arrestare la figlia di 10 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e minacciato la moglie. La figlia di 10 anni ha chiamato subito il 112. Minaccia la moglie con coltello: lo fa arrestare la figlia di 10 anni su Notizie.it.

MassZito : RT @Pgreco_: «Dopo aver minacciato la bambina un agente le ha spruzzato lo spray urticante e una poliziotta le ha detto: 'Te la sei cercata… - chiaraf_22 : Mi sono appena tolta la parrucca blu e una bambina mi ha chiesto come ho fatto a togliermi la tempera dai capelli ?? - panapp : I bambini iniziano ad apprezzare Paddington, non è in cima alla loro lista (ora c’è “Over the Moon”), ma comunque o… - MariaCl80242264 : @AThisagio O magari perché Dayane ha una figlia e penso che vorrà essere lei a spiegare certe cose alla bambina ...… - Silvestro52 : RT @Pgreco_: «Dopo aver minacciato la bambina un agente le ha spruzzato lo spray urticante e una poliziotta le ha detto: 'Te la sei cercata… -