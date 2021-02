Ktm, Binder - Oliveira da urlo: solo la Honda ha una coppia di piloti più vincente (Di venerdì 12 febbraio 2021) C'era una volta la Ktm, cenerentola del Mondiale che lottava con Aprilia per il 5° posto nei Costruttori, ben distaccata dai tre marchi giapponesi e dalla Ducati. Nel 2020 però la Casa austriaca è ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) C'era una volta la Ktm, cenerentola del Mondiale che lottava con Aprilia per il 5° posto nei Costruttori, ben distaccata dai tre marchi giapponesi e dalla Ducati. Nel 2020 però la Casa austriaca è ...

fmimolise : MotoGP. Brad Binder: “KTM può vincere il titolo”: Il pilota sudafricano ripercorre il 2020: “E’ andato oltre le asp… - FormulaPassion : #MotoGP | #KTM: stessi colori, stessa fame di vittoria – FOTO - FormulaPassion : #MotoGP | Brad #Binder crede che il Mondiale non sia un tabù, grazie alla competitività del pacchetto #KTM - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Ecco le #Ktm #2021 di #Binder e #Petrucci per il salto in alto. 'Siamo affamati' - dinoadduci : Ecco le Ktm 2021 di Binder e Petrucci per il salto in alto. 'Siamo affamati' -