Kosovo | un paese alla ribalta

(Di sabato 13 febbraio 2021) È risaputo che ilvanta la popolazione più giovane d’Europa, la generazione ’80 e ’90, per lo più nata e cresciuta prima e dopo l’ultima guerra balcanica. Non tutti sanno però che ilè uno dei quattro Paesi al mondo che ha l’inno nazionale fatto di sola musica, senza nessuna parola e che non sono stati ancora liberalizzati i visti per poter viaggiare in Europa. Ilè riconosciuto come Stato solo da 93 paesi membri dell’Onu e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

votofinish : Domenica si torna al voto in #Kosovo poco più di un anno dopo le ultime #elezioni. Favorito il partito dell'ex prem… - EaSTJournal : KOSOVO: Il paese di nuovo al voto, è l’ora del cambiamento? | di Pietro Aleotti - PutraAbramo : @rubio_chef @narendramodi @netanyahu Naziyahu va d'accordissimo con i mussulmani wahabiti sauditi, Al Qaeda, ISIS,… -

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo paese

Il Manifesto

... con uno sguardo sulla realtà sociale del. In particolare dando voce a chi non ha voce, ... seguì con due inviati nelle zone di guerra per diverse settimane tra Albania e, con il ...Pristina, 12 feb 13:05 - Urne aperte domenica inper le elezioni parlamentari anticipate. Il sesto voto nella storia del giovanebalcanico, a pochi giorni...È risaputo che il Kosovo vanta la popolazione più giovane d’Europa, la generazione ’80 e ’90, per lo più nata e cresciuta prima e dopo l’ultima guerra balcanica. Non tutti sanno però che il Kosovo è u ...Con più di 600mila dosi di vaccino somministrate, la Serbia è il secondo Paese in Europa per numero di vaccinati in rapporto alla popolazione. Un successo dietro cui si cela principalmente Pechino che ...