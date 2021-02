Koeman: «Il Barça di Guardiola ha giocato il miglior calcio che abbia mai visto negli ultimi 25 anni» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ronald Koeman tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alaves. Le sue parole Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alaves. Le sue parole. MERCATO – «Ho parlato con la dirigenza, ho detto loro che avevamo bisogno di una acquisto ma rispetto ogni decisione. Continueremo la stagione con quello che abbiamo a disposizione. abbiamo avuto tante assenze e infortuni, ci mancano soprattutto i difensori e abbiamo problemi dietro». BAYERN O BARCA – «Resto fedele al Barça di Guardiola, perché ha giocato il miglior calcio che abbia mai visto negli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ronaldtecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alaves. Le sue parole Ronald, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alaves. Le sue parole. MERCATO – «Ho parlato con la dirigenza, ho detto loro che avevamo bisogno di una acquisto ma rispetto ogni decisione. Continueremo la stagione con quello chemo a disposizione.mo avuto tante assenze e infortuni, ci mancano soprattutto i difensori emo problemi dietro». BAYERN O BARCA – «Resto fedele aldi, perché hailchemai...

