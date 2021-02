'Kluivert, il Lipsia valuta il riscatto dalla Roma' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lipsia (Germania) - Sperava di trovare in Bundesliga una rinascita invece per Justin Kluivert l'esperienza tedesca alla corte del Lipsia, con 2 gol in sole 15 apparizioni tra campionato e coppe e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 febbraio 2021)(Germania) - Sperava di trovare in Bundesliga una rinascita invece per Justinl'esperienza tedesca alla corte del, con 2 gol in sole 15 apparizioni tra campionato e coppe e ...

mirko_masella : RT @sportli26181512: 'Kluivert, il Lipsia valuta il riscatto dalla Roma': Arrivato in Bundesliga lo scorso autunno, secondo Bild l'esterno… - ansa_lazio : Il Lipsia valuta il riscatto di Kluivert dalla Roma - sportli26181512 : 'Kluivert, il Lipsia valuta il riscatto dalla Roma': Arrivato in Bundesliga lo scorso autunno, secondo Bild l'ester… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Il Lipsia valuta il riscatto di Kluivert dalla Roma L'olandese è arrivato in Germania nell'estate dell'anno scorso - roma_magazine : STAMPA TEDESCA - Il Lipsia valuta il riscatto di Kluivert dalla Roma -