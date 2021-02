Juventus Women, Staskova: ” Voglio imparare da Girelli” (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Juventus Women si appresta a disputare il terzo ed ultimo match consecutivo contro l’Empoli Ladies, in occasione del ritorno dei quarti di Coppa Italia di sabato alle 14:30. Le bianconere partono dal vantaggio acquisito con la partita d’andata che finì 5-4 per le ragazze di Rita Guarino. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sfuma il colpo "Galactico" Da Vinovo arrivano ottime notizie l’allenatrice bianconera: Arianna Caruso (convocata anche in Nazionale per il match con Israele) è tornata ad allenarsi in gruppo. Mentre Sofie Junge Pedersen prosegue il suo lavoro personalizzato verso il rientro dopo aver riportato la frattura del seno mascellare. Juventus Women, Staskova: “Qui mi emoziona tutto” Juventus Women, l’esultanza delle bianconereAi ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lasi appresta a disputare il terzo ed ultimo match consecutivo contro l’Empoli Ladies, in occasione del ritorno dei quarti di Coppa Italia di sabato alle 14:30. Le bianconere partono dal vantaggio acquisito con la partita d’andata che finì 5-4 per le ragazze di Rita Guarino. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sfuma il colpo "Galactico" Da Vinovo arrivano ottime notizie l’allenatrice bianconera: Arianna Caruso (convocata anche in Nazionale per il match con Israele) è tornata ad allenarsi in gruppo. Mentre Sofie Junge Pedersen prosegue il suo lavoro personalizzato verso il rientro dopo aver riportato la frattura del seno mascellare.: “Qui mi emoziona tutto”, l’esultanza delle bianconereAi ...

