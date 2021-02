Juventus, tegola per Pirlo (Di venerdì 12 febbraio 2021) La stagione entra nel vivo con l’arrivo delle coppe europee. La Juventus si prepara alla trasferta di Napoli con la mente proiettata già all’andata degli ottavi di Champions League. Il tecnico bianconero ha affrontato nel migliore dei modi questo ciclo intenso di gare e ora spera di chiuderlo nel migliore dei modi. LEGGI ANCHE: Juventus, Landucci: "Alla Juventus con Allegri 5 anni belli e importanti" L’allenatore bianconero però non può essere totalmente felice per le notizie che arrivano dall’infermeria: Pirlo infatti dovrà fare a meno di Arthur per le prossime gare. Il trauma subito nello scontro con Romero (nemmeno ammonito) nel match contro l’Atalanta non è stato probabilmente assorbito dal tutto dal brasiliano. Juventus, Arthur fuori contro il Napoli Arthur, centrocampista della ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) La stagione entra nel vivo con l’arrivo delle coppe europee. Lasi prepara alla trasferta di Napoli con la mente proiettata già all’andata degli ottavi di Champions League. Il tecnico bianconero ha affrontato nel migliore dei modi questo ciclo intenso di gare e ora spera di chiuderlo nel migliore dei modi. LEGGI ANCHE:, Landucci: "Allacon Allegri 5 anni belli e importanti" L’allenatore bianconero però non può essere totalmente felice per le notizie che arrivano dall’infermeria:infatti dovrà fare a meno di Arthur per le prossime gare. Il trauma subito nello scontro con Romero (nemmeno ammonito) nel match contro l’Atalanta non è stato probabilmente assorbito dal tutto dal brasiliano., Arthur fuori contro il Napoli Arthur, centrocampista della ...

