Juventus Primavera, nessuno come Da Graca negli ultimi 10 anni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un nuovo talento starebbe sbocciando nella Juventus Primavera e potrebbe sognare di raggiungere la Prima Squadra di Andrea Pirlo in futuro. Si tratta di Cosimo Marco Da Graca, miglior realizzatore delle giovanili bianconere in un campionato negli ultimi 10 anni. Con il gol del pareggio siglato nell’ultimo turno contro il Genoa, infatti, l’attaccante della Vecchia Signora è arrivato a quota 7 gol in 9 partite in questa stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sfuma il colpo “Galactico” Il diciottenne, nato a Palermo, ha così eguagliato il record di un altro bianconero della Primavera: nella stagone 2015/2016, infatti, anche Nicolò Pozzebon mise a segno sette reti in 9 gare disputate. I due, dunque, hanno fatto meglio dei vari Andrea Favilli, Moise ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un nuovo talento starebbe sbocciando nellae potrebbe sognare di raggiungere la Prima Squadra di Andrea Pirlo in futuro. Si tratta di Cosimo Marco Da, miglior realizzatore delle giovanili bianconere in un campionato10. Con il gol del pareggio siglato nell’ultimo turno contro il Genoa, infatti, l’attaccante della Vecchia Signora è arrivato a quota 7 gol in 9 partite in questa stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sfuma il colpo “Galactico” Il diciottenne, nato a Palermo, ha così eguagliato il record di un altro bianconero della: nella stagone 2015/2016, infatti, anche Nicolò Pozzebon mise a segno sette reti in 9 gare disputate. I due, dunque, hanno fatto meglio dei vari Andrea Favilli, Moise ...

