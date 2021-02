Juventus, Pirlo perde pezzi in vista di Napoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Juventus prepara la sfida contro il Napoli di Gattuso con un piccolo pensiero rivolto anche alla Champions di mercoledì. Pirlo proverà a gestire la rosa e a dosare le energie per concludere al meglio questo ciclo infernale. Alcune scelte da parte del tecnico saranno obbligate, visti i recenti infortuni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sfuma il colpo "Galactico" Arthur ieri si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato “la presenza di una calcificazione post traumatica a livello della membrana interossa”. Il giocatore sarà sottoposto a fisioterapia e riposo assoluto per le prossime gare. Prima di ritornare in campo dovrà calare il dolore e la Juventus spera di evitare l’intervento. Juventus, altre brutte notizie dall’infermeria Paulo Dybala a terra a causa ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Laprepara la sfida contro ildi Gattuso con un piccolo pensiero rivolto anche alla Champions di mercoledì.proverà a gestire la rosa e a dosare le energie per concludere al meglio questo ciclo infernale. Alcune scelte da parte del tecnico saranno obbligate, visti i recenti infortuni. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sfuma il colpo "Galactico" Arthur ieri si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato “la presenza di una calcificazione post traumatica a livello della membrana interossa”. Il giocatore sarà sottoposto a fisioterapia e riposo assoluto per le prossime gare. Prima di ritornare in campo dovrà calare il dolore e laspera di evitare l’intervento., altre brutte notizie dall’infermeria Paulo Dybala a terra a causa ...

forumJuventus : Leggero affaticamento per Bonucci, Pirlo non lo rischierà per #JuveNapoli ?? - juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Le parole di Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #JuveRoma e le ultime dal #TrainingCenter! ? On demand la conf… - cn1926it : Da Torino – #Pirlo perde tre pezzi sulla strada per #Napoli: le ultime - Dalla_SerieA : Coppa Italia, Juve-Atalanta: ecco dove si giocherà la finale - -