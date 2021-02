Juventus, Pirlo: “Contro Napoli gara importante e ricca di tensione” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la 22^ giornata di Serie A Contro il Napoli. I bianconeri, dopo il passaggio in finale di Coppa Italia, si rituffano in campionato dove dovranno fare i conti con la squadra allenata da Gattuso.Napoli-Juventus, parla Pirlocaption id="attachment 1077347" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption"Sarà una gara stile Supercoppa, una gara importante per tutte e due le squadre", ha esordito Pirlo sulla trasferta Contro il Napoli. "Ci sarà grande tensione anche per l'importanza dei tre punti in palio. Noi veniamo da un grande momento ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) Andrea, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la 22^ giornata di Serie Ail. I bianconeri, dopo il passaggio in finale di Coppa Italia, si rituffano in campionato dove dovranno fare i conti con la squadra allenata da Gattuso., parlacaption id="attachment 1077347" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption"Sarà unastile Supercoppa, unaper tutte e due le squadre", ha esorditosulla trasfertail. "Ci sarà grandeanche per l'importanza dei tre punti in palio. Noi veniamo da un grande momento ...

