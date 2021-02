Juventus | Pirlo | “Andremo a Napoli per vincere Dybala valutato oggi”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Conferenza stampa di vigilia per il tecnico dellaAndrea, con la formazione bianconera impegnata domani pomeriggio al Diego Armando Maradona contro ildell’amico Rino Gattuso. “Domani sarà una gara importante per entrambe le squadre. Noi veniamo da un grande momento, loro forse un pò meno, ma giocheremo per i tre punti. Mi dispiace se Rino rischia la panchina, ma fa parte del nostro lavoro. Io ho i miei problemi e devo pensare a questo. Il nostro obiettivo èle partite“. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sfuma il colpo “Galactico” “Arthur ha una calcificazione da valutare di giorno in giorno.ha ancora dolore al ginocchio,valuteremo, così come studieremo se sarà il caso di portare aBonucci e Ramsey. ...

juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - juventusfc : ?? ?????? ??3.0?? ?? ???????? le parole di Mister @Pirlo_official su @JuventusTV ?? - forumJuventus : CT: 'Pirlo fa posto a Dybala. L’argentino punta la sfida con il Porto e ritroverà una Juventus tatticamente più ada… - sportface2016 : #NapoliJuventus | Le parole di #Pirlo alla vigilia - caliskn_adem : RT @juventusfc: É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Alla vigilia di Napoli -, in programma sabato 13 febbraio alle ore 18 allo stadio Maradona, il tecnico bianconero Andreaè intervenuto in conferenza stampa: " Sarà una gara in stile ...'Napoli - Juve è sempre una gara molto importante, ci sarà grande tensione anche per l'importanza dei tre punti in palio', dice Andreaalla vigilia della trasferta dellasul campo del Napoli: 'Guardiamo a noi stessi, non alle squadre che sono dietro ma a quelle davanti, per questo andiamo a Napoli per i tre punti e non ...Pirlo ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli, valido per la 22a giornata di Serie A: le parole dell'allenatore della Juventus.Domani pomeriggio la Juventus sarà di scena a Napoli per l’anticipo delle ore 18. I bianconeri ci arrivano con diversi infortunati: Pirlo fa il punto della situazione Vigilia di Napoli-Juventus per ...