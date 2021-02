Juventus, i convocati di Pirlo per il Napoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa la lista ufficiale diramata da Andrea Pirlo per le convocazioni in vista della sfida contro il Napoli. Arthur è out e non ce la fanno nemmeno Ramsey e Dybala, presente invece Bonucci che ha convinto quindi il tecnico Pirlo dopo l’allenamento di quest’oggi. Ecco la lista completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta Centrocampisti: McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters Attaccanti: Ronaldo, Morata Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa la lista ufficiale diramata da Andreaper le convocazioni in vista della sfida contro il. Arthur è out e non ce la fanno nemmeno Ramsey e Dybala, presente invece Bonucci che ha convinto quindi il tecnicodopo l’allenamento di quest’oggi. Ecco la lista completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta Centrocampisti: McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters Attaccanti: Ronaldo, Morata Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - I 22 convocati di Pirlo per la sfida contro il Napoli: c'è anche Bonucci - apetrazzuolo : JUVENTUS - I 22 convocati di Pirlo per la sfida contro il Napoli: c'è anche Bonucci - napolimagazine : JUVENTUS - I 22 convocati di Pirlo per la sfida contro il Napoli: c'è anche Bonucci - juve_magazine : JUVENTUS - I 22 convocati di Pirlo per la sfida contro il Napoli: c'è anche Bonucci - forumJuventus : I convocati per #NapoliJuve: c'è Bonucci, out Dybala, Ramsey e Arthur ? -