Juventus | Cristiano Ronaldo il re dei social

juventusfc : Buon compleanno, @Cristiano! ?????? - SkySport : CRISTIANO RONALDO compie 36 anni. Auguri! ? «Mi piace tutto della #Juve, è il miglior club in Italia, ha una storia… - Dalla_SerieA : Napoli-Juve: vai Cristiano, Maradona ti guarda - - Dalla_SerieA : Cristiano Ronaldo, 500 milioni di cuori: CR7 è il re dei social - - PeakCristiano : @ChampionsLeague Cristiano Ronaldo at Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cristiano

Sky Sport

Tra i club interessati c'è la, da tempo a caccia di un rinforzo a sinistra. Il suo ... La presenza diRonaldo potrebbe agevolare la trattativa: Marcelo è molto legato al portoghese e ...Ronaldo sta segnando a raffica in questa stagione: il campione portoghese ha la media gol più alta dal suo arrivo in ...La società gli ha fatto gli auguri sui social con La redazione di Sky Sport 24 riferisce che Dybala salterà la sfida con il Napoli di sabato. Giorno importante quello di oggi per Cristiano Giuntoli ch ...Commenta per primo Ancora qualche mese, poi sarà addio. L’avventura di Marcelo con il Real Madrid è arrivata al capolinea, il contratto in scadenza nel 2022 non cambierà un destino ormai segnato. L’es ...