Juventus, allarme Pirlo: Dybala e Arthur a rischio per la Champions (Di venerdì 12 febbraio 2021) Paulo Dybala e Arthur sono in infermeria. Pirlo è preoccupato: potrebbe non averli in Champions League Andrea Pirlo è preoccupato per le condizioni di Arthur e Paulo Dybala. Il centrocampista brasiliano dovrà stare ai box per un problema osseo e le sue condizioni restano sotto osservazione. Si ferma anche Paulo Dybala per un riacutizzarsi del dolore post infortunio. La loro assenza sembra scontata a Napoli ma la stampa è concorde a metterli a rischio per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Paulosono in infermeria.è preoccupato: potrebbe non averli inLeague Andreaè preoccupato per le condizioni die Paulo. Il centrocampista brasiliano dovrà stare ai box per un problema osseo e le sue condizioni restano sotto osservazione. Si ferma anche Pauloper un riacutizzarsi del dolore post infortunio. La loro assenza sembra scontata a Napoli ma la stampa è concorde a metterli aper l’andata degli ottavi di finale diLeague contro il Porto. Leggi su Calcionews24.com

