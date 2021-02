Jorginho | l’agente apre alla Serie A | “Se Sarri torna al Napoli potrebbe chiamarlo…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 12 febbraio 2021)nuovamente in Italia. Il centrocampista del Chelseavestire, ancora una volta, una maglia diA e, anzi, non una a caso bensì quella del. Ad aprire a questa possibilità è stato il suo agente Jorge Santos intervenuto ai microdoni di Radio Kiss Kisspuòre... grazie acaption id="attachment 684320" align="alignnone" width="620"(Twitter Chelsea)/captionDi lui si era parlato in passato anche in ottica Juventus ma poi, nonostante l'anno di Maurizioda mister bianconero, niente si era concretizzato. Adesso, con i rumors di mercato che vorrebbero l'allenatore toscano di ritorno sulla panchina del, anche il ...