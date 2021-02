“Jole Santelli votata anche se malata” | Morra indagato per diffamazione

fattoquotidiano : Cosenza, Nicola Morra indagato per le frasi su Jole Santelli. La procura ha aperto un fascicolo per diffamazione ag… - SusannaCeccardi : Le affermazioni di Morra conto Jole Santelli erano e rimangono inaccettabili! - vincenzocacac12 : - Italia_Notizie : 'Santelli? Sapevano tutti del cancro...' Indagato lo 'sciacallo' Morra - crivio69 : RT @SusannaCeccardi: Le affermazioni di Morra conto Jole Santelli erano e rimangono inaccettabili! -

Ultime Notizie dalla rete : Jole Santelli

... Fausto Orsomarso , in merito all'incontro " avvenuto stamattina nella sala verde della Cittadella "" di Catanzaro " con le principali categorie del mondo produttivo turistico calabrese. ...È questo l'obiettivo fissato dall'assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso , in merito all'incontro " avvenuto stamattina nella sala verde della Cittadella "" di Catanzaro " con ...Dopo il clamore suscitato per le sue dichiarazioni a pochi giorni dalla morte di Jole Santelli, Nicola Morra è stato indagato dalla procura di Cosenza.Orsomarso: "Vogliamo confrontarci e organizzare una ripresa di un settore in cui la Calabria può e deve essere protagonista" ...