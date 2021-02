Jennifer Lopez incanta e fa tendenza con il taglio corto e ultra chic (Di venerdì 12 febbraio 2021) Jennifer Lopez incanta e, ancora una volta, fa tendenza con un taglio corto e ultra chic. La popstar e attrice è apparsa sulla copertina di Allure con un nuovo look. JLo ha abbandonato la chioma lunga e fluente, passando a un pixie cut: un taglio cortissimo che la fa apparire ancora più bella. Castana naturale, nel corso degli anni Jennifer ha cambiato spesso look, variando taglio e colore grazie all’aiuto di Chris Appleton, il suo parrucchiere di fiducia. L’abbiamo vista con i capelli scuri, ma anche biondissimi, con lunghezze sempre differenti grazie alle extension. Il pixie cut è un vero “colpo di testa” per la Lopez, così legata alla sua chioma folta e lunga, e le sta ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 febbraio 2021)e, ancora una volta, facon un. La popstar e attrice è apparsa sulla copertina di Allure con un nuovo look. JLo ha abbandonato la chioma lunga e fluente, passando a un pixie cut: uncortissimo che la fa apparire ancora più bella. Castana naturale, nel corso degli anniha cambiato spesso look, variandoe colore grazie all’aiuto di Chris Appleton, il suo parrucchiere di fiducia. L’abbiamo vista con i capelli scuri, ma anche biondissimi, con lunghezze sempre differenti grazie alle extension. Il pixie cut è un vero “colpo di testa” per la, così legata alla sua chioma folta e lunga, e le sta ...

Demi Moore e Jennifer Lopez non hanno alcuna intenzione di rinunciare ai loro capelli lunghi, Monica Bellucci flirta con mini bob, frange e tagli lunghi, mentre Sharon Stone rimane fedele al suo pixie cut.

L'hairstylist delle star Chris Appleton ha fatto un upgrade al classico balayage, creando un metodo di schiaritura a effetto illuminante per la chioma. La buona notizia: è adatto sia alle bionde, che ...

