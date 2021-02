James Spithill si dà alla boxe: sparring partner di Parker, ex Campione del mondo dei massimi – VIDEO (Di venerdì 12 febbraio 2021) Giornata di vigilia per Luna Rossa, che domani affronterà Ineos Uk nelle prime due regate della Finale della Prada Cup. C’è grande attesa nella baia di Auckland per questo confronto che si preannuncia titanico, il timoniere James Spithill ha scaricato un po’ la tensione dandosi alla boxe, sport a lui molto gradito. L’australiano ha infatti fatto da sparring partner a Joseph Parker, ex Campione del mondo WBO dei pesi massimi. Il velista australiano è andato a visitare la Greyman Fitness Solutions di Parnell (uno dei quartieri di Auckland) e ha simpaticamente incrociato i guantoni per un round contro il pugile neozelandese. L’ex iridato, che perse la sua cintura il 31 marzo 2018 venendo sconfitto dal formidabile Anthony ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Giornata di vigilia per Luna Rossa, che domani affronterà Ineos Uk nelle prime due regate della Finale della Prada Cup. C’è grande attesa nella baia di Auckland per questo confronto che si preannuncia titanico, il timoniereha scaricato un po’ la tensione dandosi, sport a lui molto gradito. L’australiano ha infatti fatto daa Joseph, exdelWBO dei pesi. Il velista australiano è andato a visitare la Greyman Fitness Solutions di Parnell (uno dei quartieri di Auckland) e ha simpaticamente incrociato i guantoni per un round contro il pugile neozelandese. L’ex iridato, che perse la sua cintura il 31 marzo 2018 venendo sconfitto dal formidabile Anthony ...

