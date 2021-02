«Italy is back»: Renzi spiega il miracolo Draghi (Di venerdì 12 febbraio 2021) «Italy is back, come proprio Joe Biden ha detto per gli Stati Uniti», racconta Matteo Renzi in un’intervista al Financial Times. «Se si guarda ai mercati finanziari, ai leader internazionali, alla fiducia dei cittadini, è un miracolo». Al giornale della city, Renzi racconta che nei giorni in cui ha innescato la miccia della crisi di governo persino le figure a lui più vicine gli dicevano «ma sei pazzo?». «Ogni talk show in Italia mi definiva un pazzo che apriva una crisi politica per ragioni personali» e «molte persone mi dicevano che lo facevo solo per avere più ministeri per il mio partito». Ma «un mese fa io avevo la golden share nel governo. Con Draghi no. Ho perso potere con questa operazione». Per giunta, «la possibilità di essere guidati da Mario Draghi era solo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 12 febbraio 2021) «is, come proprio Joe Biden ha detto per gli Stati Uniti», racconta Matteoin un’intervista al Financial Times. «Se si guarda ai mercati finanziari, ai leader internazionali, alla fiducia dei cittadini, è un». Al giornale della city,racconta che nei giorni in cui ha innescato la miccia della crisi di governo persino le figure a lui più vicine gli dicevano «ma sei pazzo?». «Ogni talk show in Italia mi definiva un pazzo che apriva una crisi politica per ragioni personali» e «molte persone mi dicevano che lo facevo solo per avere più ministeri per il mio partito». Ma «un mese fa io avevo la golden share nel governo. Conno. Ho perso potere con questa operazione». Per giunta, «la possibilità di essere guidati da Marioera solo ...

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: «Italy is back»: #Renzi spiega al Financial Times il miracolo #Draghi - Rosamar96606673 : RT @Linkiesta: «Italy is back»: #Renzi spiega al Financial Times il miracolo #Draghi - robreg1 : RT @Linkiesta: «Italy is back»: #Renzi spiega al Financial Times il miracolo #Draghi - saracristaldi : RT @Linkiesta: «Italy is back»: #Renzi spiega al Financial Times il miracolo #Draghi - Linkiesta : «Italy is back»: #Renzi spiega al Financial Times il miracolo #Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Italy back Pompei, accordi con il Rotary Club e con La Serpentine di Londra.

... Naples, Italy, 23 December 2019. EPA/CESARE ABBATE Il Parco Archeologico di Pompei ha sottoscritto ... invitando tre artiste, coinvolte nel programma Back to Earth di Serpentine, a condividere alcuni ...

Crescente preoccupazione delle compagnie assicurative rispetto alla complessità dei dati

... permettono a State Street di collaborare con provider di soluzioni strategiche front - to - back ... ha aggiunto Denis Dollaku, responsabile di State Street Bank International GmbH Italy Branch. "Le ...

Governo, Renzi al Ft: "Italy is back, Draghi è il migliore" Yahoo Finanza Chi è Mario Draghi: ecco la lungimiranza italiana ritrovata

Nel contesto di emergenza attuale, ecco chi è Mario Draghi: una figura altamente autorevole su cui l'economia italiana può fare serio affidamento.

Rugby: Canna, Lovotti return against England

ROME, FEB 11 - Carlo Canna and Andrea Lovotti make their return to the Italy squad facing England at Twickenham Saturday after their opening 50-20 defeat to France in Rome. Canna is back at inside cen ...

... Naples,, 23 December 2019. EPA/CESARE ABBATE Il Parco Archeologico di Pompei ha sottoscritto ... invitando tre artiste, coinvolte nel programmato Earth di Serpentine, a condividere alcuni ...... permettono a State Street di collaborare con provider di soluzioni strategiche front - to -... ha aggiunto Denis Dollaku, responsabile di State Street Bank International GmbHBranch. "Le ...Nel contesto di emergenza attuale, ecco chi è Mario Draghi: una figura altamente autorevole su cui l'economia italiana può fare serio affidamento.ROME, FEB 11 - Carlo Canna and Andrea Lovotti make their return to the Italy squad facing England at Twickenham Saturday after their opening 50-20 defeat to France in Rome. Canna is back at inside cen ...