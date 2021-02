Italiani bloccati in Brasile, l’allarme dell’ambasciatore: «La situazione si aggrava giorno dopo giorno» – L’intervista (Di venerdì 12 febbraio 2021) «Dal nostro osservatorio in Brasile non possiamo che ribadire l’appello ad affrontare la questione, in modo concreto e risolutivo. Più tempo passa più la situazione si aggraverà, anche per il sempre minor numero di collegamenti aerei operativi dal Brasile verso l’Europa». A parlare è Francesco Azzarello, ambasciatore per l’Italia a Brasilia, in merito ai 1.500 Italiani bloccati da settimane in Brasile a seguito di un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ha imposto lo stop ai voli a causa della nuova variante Covid che risulta essere più contagiosa delle altre. Stop che ha coinvolto tanti Italiani e persino diverse famiglie. Come si sta muovendo l’ambasciata a Brasilia per aiutare i 1.500 Italiani bloccati in ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) «Dal nostro osservatorio innon possiamo che ribadire l’appello ad affrontare la questione, in modo concreto e risolutivo. Più tempo passa più lasi aggraverà, anche per il sempre minor numero di collegamenti aerei operativi dalverso l’Europa». A parlare è Francesco Azzarello, ambasciatore per l’Italia a Brasilia, in merito ai 1.500da settimane ina seguito di un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ha imposto lo stop ai voli a causa della nuova variante Covid che risulta essere più contagiosa delle altre. Stop che ha coinvolto tantie persino diverse famiglie. Come si sta muovendo l’ambasciata a Brasilia per aiutare i 1.500in ...

ItalianoeRomano : RT @liliaragnar: 1500 italiani bloccati in #Brasile dall’ordinanza dell’ex ministro Speranza Gravissima violazione dei diritti umani si imp… - Viola_mg : RT @liliaragnar: 1500 italiani bloccati in #Brasile dall’ordinanza dell’ex ministro Speranza Gravissima violazione dei diritti umani si imp… - RinoSimeoni : RT @liliaragnar: 1500 italiani bloccati in #Brasile dall’ordinanza dell’ex ministro Speranza Gravissima violazione dei diritti umani si imp… - caterinacorda1 : RT @liliaragnar: 1500 italiani bloccati in #Brasile dall’ordinanza dell’ex ministro Speranza Gravissima violazione dei diritti umani si imp… - romatorino : RT @liliaragnar: 1500 italiani bloccati in #Brasile dall’ordinanza dell’ex ministro Speranza Gravissima violazione dei diritti umani si imp… -