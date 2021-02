Italia, prorogato lo spostamento tra regioni fino al 25 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Permane anche tra le regioni in zona gialla Mentre da lunedì 15, anche se con le dovute accortezze riaprono gli impianti sciistici non c’è invece possibilità almeno fino al 25 febbraio che venga autorizzato il libero spostamento tra regioni. Anche in aria gialla, infatti, se non per i soliti comprovati motivi, non ci si può spostare. Nelle ultime ore il Consiglio dei Ministri ha approvato decreto legge Covid con la proroga del blocco. Si può sempre rientrare alla propria residenza, nel proprio domicilio o abitazione e ci si può muovere per motivi di salute o comprovati motivi di lavoro. Intanto, tiene banco anche la questione vaccini e la paura per le varianti. Il piano vaccini dovrebbe subire una svolta appena si delineerà il nuovo Governo Draghi e nelle ultime ore è stata vaccinata la prima persona ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Permane anche tra lein zona gialla Mentre da lunedì 15, anche se con le dovute accortezze riaprono gli impianti sciistici non c’è invece possibilità almenoal 25che venga autorizzato il liberotra. Anche in aria gialla, infatti, se non per i soliti comprovati motivi, non ci si può spostare. Nelle ultime ore il Consiglio dei Ministri ha approvato decreto legge Covid con la proroga del blocco. Si può sempre rientrare alla propria residenza, nel proprio domicilio o abitazione e ci si può muovere per motivi di salute o comprovati motivi di lavoro. Intanto, tiene banco anche la questione vaccini e la paura per le varianti. Il piano vaccini dovrebbe subire una svolta appena si delineerà il nuovo Governo Draghi e nelle ultime ore è stata vaccinata la prima persona ...

361_magazine : Blocco dello spostamento tra regioni #italia #COVID19 - divorex82 : RT @ultimoranet: #Coronavirus, Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento passano in zona arancione. La Sicilia torna gialla. Iss: variante inglese… - Maria33759436 : RT @ultimoranet: #Coronavirus, Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento passano in zona arancione. La Sicilia torna gialla. Iss: variante inglese… - Patty66509580 : RT @ultimoranet: #Coronavirus, Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento passano in zona arancione. La Sicilia torna gialla. Iss: variante inglese… - ultimoranet : #Coronavirus, Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento passano in zona arancione. La Sicilia torna gialla. Iss: variante… -