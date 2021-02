"Italia hub europeo dei rimpatri". A Fiumicino arriva il team di Frontex (Di venerdì 12 febbraio 2021) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti All'aeroporto di Fiumicino arrivano gli specialisti di Frontex a coadiuvare le forze dell'ordine nell'organizzazione dei charter per riportare gli irregolari nel Paese d'origine. La polizia di frontiera: "Così l'Italia diventerà l'hub europeo dei rimpatri" L’Italia, crocevia dei flussi migratori e avamposto sul Mediterraneo. È qui che Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera con sede a Varsavia, ha inviato una task force del proprio corpo permanente presso le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione. Mentre in Sicilia proseguono gli sbarchi, con decine di migranti che approdano a Lampedusa e la nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée che ha ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti All'aeroporto dino gli specialisti dia coadiuvare le forze dell'ordine nell'organizzazione dei charter per riportare gli irregolari nel Paese d'origine. La polizia di frontiera: "Così l'diventerà l'hubdei" L’, crocevia dei flussi migratori e avamposto sul Mediterraneo. È qui che, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera con sede a Varsavia, ha inviato una task force del proprio corpo permanente presso le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione. Mentre in Sicilia proseguono gli sbarchi, con decine di migranti che approdano a Lampedusa e la nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée che ha ...

Anto_Tomassini : RT @Anto_Tomassini: @consulta_milano L’Italia come hub post #brexit.Sfruttiamo e non subiamo il contesto internazionale. Incentivi fiscali… - Anto_Tomassini : RT @Anto_Tomassini: Attrarre aziende e investimenti in Italia. Su @sole24ore la nostra proposta.L’Italia dovrebbe candidarsi come hub per i… - infoitsalute : Al via in Italia le vaccinazioni con Astrazeneca. A Fiumicino apre il nuovo hub della Regione Lazio - MaredAmare : Madiva Ecofuture è una linea di abbigliamento intimo ecologica dell'azienda Madiva. La nuova collezione è su IMMAGI… - Gazzetta5G : RT @milafiordalisi: #5G, #Mazzocchini @HuaweiItalia: “Spinta sull’Italia, anticipiamo a marzo l’apertura dell’hub #cybersecurity” @MMazzocc… -