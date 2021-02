Italia e Indonesia rafforzano la cooperazione tra i giovani (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, vengono portati avanti gli impegni per rafforzare la cooperazione tra le giovani generazioni di Indonesia e Italia. L’Ambasciata Indonesiana a Roma, in collaborazione con le parti interessate, sostiene l’avvio del progetto CIALO 2021 dal tema “Learning New Things, Broadening Our Minds”. CIALO, acronimo della parola Italiana “Ciao” e del corrispettivo in Indonesiano “Halo”, si rivolge a studenti delle scuole medie e superiori in Indonesia e in Italia. L’inaugurazione del programma CIALO 2021 si è svolta virtualmente lunedì 1° febbraio 2021. La cerimonia di apertura è stata abbastanza particolare con oltre 140 partecipanti provenienti da Indonesia e Italia. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, vengono portati avanti gli impegni per rafforzare latra legenerazioni di. L’Ambasciatana a Roma, in collaborazione con le parti interessate, sostiene l’avvio del progetto CIALO 2021 dal tema “Learning New Things, Broadening Our Minds”. CIALO, acronimo della parolana “Ciao” e del corrispettivo inno “Halo”, si rivolge a studenti delle scuole medie e superiori ine in. L’inaugurazione del programma CIALO 2021 si è svolta virtualmente lunedì 1° febbraio 2021. La cerimonia di apertura è stata abbastanza particolare con oltre 140 partecipanti provenienti da. ...

India > Indian Super League 2020/2021 15:00 East Bengal FC - Hyderabad FC 0 - 0 * Indonesia > Liga ...30 Birmingham City U23 - Barnsley FC U23 Italia > Serie A 2020/2021 20:45 Bologna - Benevento ...

Trasformazione digitale, 25 Paesi fanno meglio dell'Italia

...proattivamente il divario digitale rispetto ai Paesi definiti adopter (fra cui l'Italia) e i frontrunner (i primi venti). Nel gruppo figurano, per citarne alcuni, India, Egitto, Pakistan, Indonesia, ...

Italia e Indonesia rafforzano la cooperazione tra i giovani - Ildenaro.it Il Denaro Twitter etichetta gli account governativi in Italia

A partire dal 17 febbraio anche in Italia gli account di politici e funzionari governativi avranno la loro etichetta dedicata su Twitter.

Mozzarella di Bufala campana Dop: aumentano online i casi di contraffazione

Nel 2020 attivate 2361 azioni di tutela del marchio. I falsi scoperti su e-commerce e social network in diversi mercati come Cina, Giappone, Australia e persino in Indonesia ...

