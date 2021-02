Iss pubblica i nuovi dati Rt | 7 regioni oltre la soglia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sale a 0,95 l'Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitoraggio Iss-Ministero Salute. Si confermano per la seconda settimana segnali di "contro-tendenza nell'evoluzione epidemiologica, con progressivo rallentamento nella diminuzione deicasi fino ad una stabilizzazione, che potrebbero preludere ad un nuovo rapido aumento diffuso nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero rigorosamente mantenute misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale". Insette/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. Le altre/PPAA hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio. ...

Ultime Notizie dalla rete : Iss pubblica

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Nel 2019 in Italia sono stati segnalati 189 casi di meningite da meningococco, 1671 casi da pneumococco e 186 casi di malattia invasiva da emofilo. Lo indicano i dati sulla sor ...