Israele: il vaccino anti-Covid efficace al 93% (Di venerdì 12 febbraio 2021) Su oltre mezzo milione di persone vaccinate con prima e seconda dose del siero Pfizer solo 544 ha contratto il virus. Tra queste, però, non ci sono morti. Covid, in Israele il vaccino Pfizer funziona su Notizie.it.

