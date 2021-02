“Io e mia sorella dormivamo nella vasca”. Rocco Casalino, il racconto choc sul suo passato: “Mio padre era violento e…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Rocco Casalino si racconta nella sua autobiografia “Il portavoce”, edizioni Piemme. In primo piano il turbolento rapporto col padre, il bullismo subito da bambino, il Grande Fratello, le cene con Trump: queste le anticipazioni riportate dal quotidiano La Verità e dal Corriere della Sera sul libro Il portavoce – La mia storia, autobiografia di Rocco Casalino, la cui uscita è prevista per 16 febbraio dopo essere slittata a causa della crisi di governo. Il racconto del padre violento, alcolizzato. Ma non solo: si parla anche delle notti trascorse a dormire con la sorella nella vasca da bagno, perché quella era l’unica stanza che si poteva chiudere a chiave per difendersi dal genitore ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021)si raccontasua autobiografia “Il portavoce”, edizioni Piemme. In primo piano il turbolento rapporto col, il bullismo subito da bambino, il Grande Fratello, le cene con Trump: queste le anticipazioni riportate dal quotidiano La Verità e dal Corriere della Sera sul libro Il portavoce – La mia storia, autobiografia di, la cui uscita è prevista per 16 febbraio dopo essere slittata a causa della crisi di governo. Ildel, alcolizzato. Ma non solo: si parla anche delle notti trascorse a dormire con lada bagno, perché quella era l’unica stanza che si poteva chiudere a chiave per difendersi dal genitore ...

