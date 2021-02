Inzaghi pensa alla salvezza e non al contratto: “La nostra miglior gara della stagione” (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBologna – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo del Bologna. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Dall’Ara” per affrontare la formazione di Sinisa Mihajlovic. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i rossoblu. Pareggio – C’è rammarico da parte nostra, giocare a Bologna, su un campo del genere tirando tredici volte in porta. La squadra mi è piaciuta, credo sia stata la nostra miglior partita stagionale. Nel primo tempo sembrava una gara stregata. Da matricola abbiamo fatto 4 punti contro un Bologna che ha giocatori che possono creare sempre grattacapi. Portiamoci a casa una grande ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBologna – Le parole di Filippoal terminedi Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo del Bologna. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Dall’Ara” per affrontare la formazione di Sinisa Mihajlovic. Questi i temi affrontati dal tecnicoStrega dopo la sfida con i rossoblu. Pareggio – C’è rammarico da parte, giocare a Bologna, su un campo del genere tirando tredici volte in porta. La squadra mi è piaciuta, credo sia stata lapartita stagionale. Nel primo tempo sembrava unastregata. Da matricola abbiamo fatto 4 punti contro un Bologna che ha giocatori che possono creare sempre grattacapi. Portiamoci a casa una grande ...

IamCALCIO : Le probabili formazioni in campo questa sera al #DallAra per l'anticipo della 22a giornata di #SerieA tra #Bologna… - n0tst0nks : @realvarriale Enrico, cosa ne pensa di Gattuso che minaccia Simone Inzaghi? - sportli26181512 : Inzaghi, pranzo relax con la moglie aspettando la firma: Il tecnico della #Lazio si riposa insieme a Gaia: pensa al… - VperVents : @krudotw Inzaghi è amatissimo non tanto per i risultati ma per questo. Ogni tifoso se chiude gli occhi un momento e… - OdeonZ__ : Ci pensa sempre Immobile: la Lazio batte il Cagliari ed è quarta in classifica -