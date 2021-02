Invincible | il nuovo poster della serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman

(Di sabato 13 febbraio 2021) Laanimataarriverà su Amazon Prime Video il 26 marzo, nell'attesa è stato diffuso un, laanimatadai fumetti die Cory Walker, debutterà su Amazon Prime Video il 26 marzo e online è stato condiviso ilufficiale. Ilè stato pubblicato dal 2003 al 2018 ed è composto da 144 numeri. La locandina, stranamente, sembra rivelare uno dei momenti più sorprendenti e inaspettatistoria raccontata tra le pagine. Il cast di doppiatori coinvolti incomprende Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh (Grey's Anatomy), J.K. Simmons (Whiplash), Seth Rogen (The ...

La serie animata Invincible arriverà su Amazon Prime Video il 26 marzo, nell'attesa è stato diffuso un nuovo poster. Invincible, la serie animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman e Cory Walker, de ...