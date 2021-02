Inter, presto il nuovo logo sulle maglie: ecco quando debutterà (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il nuovo logo dell’Inter potrebbe debuttare presto sulle maglie dell’Inter: ecco la data cerchiata in rosso. I dettagli L’Inter è pronta a presentare ufficialmente il nuovo logo. Secondo quanto afferma Sky, dopo essere stato depositato ufficialmente, il nuovo logo dell’Inter dove saranno marcate le lettere I e M intrecciate, farà probabilmente il suo debutto sulle casacche della squadra nel mese di aprile. Il nuovo logo nerazzurro potrebbe esordire nel weekend del 10-11 aprile in occasione della sfida casalinga contro il Cagliari. Il nuovo logo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ildell’potrebbe debuttaredell’la data cerchiata in rosso. I dettagli L’è pronta a presentare ufficialmente il. Secondo quanto afferma Sky, dopo essere stato depositato ufficialmente, ildell’dove saranno marcate le lettere I e M intrecciate, farà probabilmente il suo debuttocasacche della squadra nel mese di aprile. Ilnerazzurro potrebbe esordire nel weekend del 10-11 aprile in occasione della sfida casalinga contro il Cagliari. Il...

