Innovazione e sviluppo sostenibile, Best Performance Award 2020/2021: ecco le Pmi italiane premiate (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sda Bocconi School of Management, la migliore business school internazionale in Italia, ha svelato i vincitori che si sono aggiudicati il titolo di Best Performer all'interno delle diverse categorie del Best Performance Award, il premio annuale dedicato alle imprese italiane che si distinguono per l'eccellenza nel creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale. Durante la cerimonia di chiusura dell'edizione 2020/2021, che ha potuto contare, sia da remoto sia in presenza, sul coinvolgimento dei partner J.P. Morgan Private Banking, PwC, il fondo di private equity EQT, Bureau Van Dijk, Havas PR, sono stati proclamati vincitori: Targa Telematics S.p.A, per la categoria Best Performing Small Company SIFI S.p.A e I.CO.P. S.p.A

