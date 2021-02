Inizia l’era Draghi. Domani il giuramento alle 12. Mercoledì la fiducia in Senato (Di venerdì 12 febbraio 2021) alle ore 19 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. Draghi ha sciolto la riserva accettando l’incarico e ha sottoposto al Capo dello Stato la lista dei ministri che ha stilato per il nuovo governo Draghi. Il giuramento è previsto per Domani, sabato 13 febbraio, alle ore 12.00. L’appuntamento per la fiducia al Senato invece è previsto per Mercoledì alle 10. February 12, 2021 I nomi delle ministre e dei ministri del Governo Draghi I ministri e le ministre con portafoglio saranno: Esteri – Luigi Di Maio (riconfermato) Interno – Luciana Lamorgese (riconfermata) Giustizia – Marta Cartabia ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021)ore 19 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il nuovo presidente del Consiglio Marioha sciolto la riserva accettando l’incarico e ha sottoposto al Capo dello Stato la lista dei ministri che ha stilato per il nuovo governo. Ilè previsto per, sabato 13 febbraio,ore 12.00. L’appuntamento per laalinvece è previsto per10. February 12, 2021 I nomi delle ministre e dei ministri del GovernoI ministri e le ministre con portafoglio saranno: Esteri – Luigi Di Maio (riconfermato) Interno – Luciana Lamorgese (riconfermata) Giustizia – Marta Cartabia ...

