Inghilterra-Italia in tv, Sei Nazioni rugby: orario, programma, su che canale vederla in chiaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Torna in campo la Nazionale Italiana di rugby nel Sei Nazioni 2021 dopo la brutta sconfitta all'esordio con la Francia. Appuntamento difficilissimo per la banda di Franco Smith che vola a Twickenham per affrontare l'Inghilterra padrona di casa e detentrice del titolo. I britannici sono reduci dalla clamorosa battuta d'arresto con la Scozia e vorranno dunque subito riprendersi. Il match tra Inghilterra e Italia inizierà alle ore 15.15. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dmax e in diretta streaming su Discoveryplus. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell'incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto. Inghilterra-Italia: orario, TV E STREAMING Sabato 13 febbraio Ore 15.15:

