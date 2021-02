Inga Lindstrom – Un’estate a Norrsunda | trama e trailer del film in onda il 12 febbraio su La5

(Di venerdì 12 febbraio 2021)ilinvenerdì 12alle 21:10 su La5.del. Venerdì 122021 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà inil classicoromantico della serie di” dal titolo ““. Si tratta di uncreato direttamente per la televisione tedesca, diretto da Thomas Herrmann. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su La5. Ilnon è mai uscito al cinema, ma come anticipato è stato creato ...

filombria : @bonboncinnamon @oblivale_void Quando c'è Ryan Gosling a torso nudo bisogna piangere, obbligo Per il resto è sempli… - silvabolzano : @LaSig_naSilvani Ricordati che c'è sempre Inga Lindstrom....???? - JaffoTorino : @evavseva @0zen_ Con un pizzico di Inga Lindstrom ?? - Manto004 : Rosamunde Pilcher e Inga Lindstrom secondo me sono la stessa persona! -

Ultime Notizie dalla rete : Inga Lindstrom

ComingSoon.it

IT 18:35 - CINQUANTA SFUMATURE D'AMORE - POSSESSION - UNA STORIA ROMANTICA - 2 PARTE 19:45 - UOMINI E DONNE 21:10 -- UN'ESTATE A NORRSUNDA - 1 PARTE 22:14 - TGCOM24 22:18 - METEO. IT ...- Legami di sangue , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2008 di Andi Niessner, con Saskia Valencia, Philippe Brenninkmeyer, Dietrich Mattausch, Uta Schorn, Siemen Rühaak,...Stasera in TV venerdì 12 febbraio: Il Cantante Mascherato su Rai 1, Quarto Grado su Rete 4. Canale 5, appuntamento con il GFVIP ...Inga Lindström Un'estate a Norrsunda, scheda del film di Thomas Herrmann, con Ina Paule Klink, Markus Meyer e Susanne Uhlen, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove ...