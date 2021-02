Indice Rt in Italia risale a 0 | 95 | preoccupa l' Umbria

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il timore è che il virus possa ricominciare a correre e che la spinta possa arrivare dalle varianti. Un primo segnale, secondo gli esperti, potrebbe essere colto già nell’aumento dell’Rt, salito a 0,95 da 0,84 delle settimane passate. Il dato è emerso dalle valutazioni sull’andamento del contagio svolte come ogni venerdì dalla Cabina di regia. Insomma, lo scenario si fa più complicato. E per diverse regioni oggi potrebbe scattare il passaggio nella fascia di rischio più alta. Probabile l’ingresso di Abruzzo, Liguria e Toscana in area arancione e dell’in zona rossa. La Sicilia, invece, potrebbe scendere in zona gialla. La situazione dell’è la più delicata e infatti la Protezione civile ha lanciato un bando per selezionare 496 persone, tra medici e infermieri da impiegare a supporto della sanità della regione. ...