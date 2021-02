Incidente per Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia a Milano per degli accertamenti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Incidente per Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia torna da Roma a Milano per degli accertamenti a seguito di una caduta. Cosa è successo. Silvio Berlusconi. Fonte: InstagramCome si apprende da una nota di Forza Italia diffusa giovedì 11 febbraio all’ora di pranzo, il leader del partito Silvio Berlusconi ha avuto un piccolo Incidente domestico. Caduto nella propria residenza romana, Berlusconi sarebbe poi stato trasferito a Milano per fare degli accertamenti dovuti al dolore riscontrato ad un fianco. Vediamo nel dettaglio cosa ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021)per: ilditorna da Roma apera seguito di una caduta. Cosa è successo.. Fonte: InstagramCome si apprende da una nota didiffusa giovedì 11 febbraio all’ora di pranzo, ildel partitoha avuto un piccolodomestico. Caduto nella propria residenza romana,sarebbe poi stato trasferito aper faredovuti al dolore riscontrato ad un fianco. Vediamo nel dettaglio cosa ...

Agenzia_Ansa : Caduta accidentale per #Berlusconi, contusione al fianco. L'incidente a Roma, accertamenti a Milano @berlusconi… - enpaonlus : Gravissimo incidente in autostrada in zona Pesaro coinvolge furgone staffetta. Muoiono tre persone tra cui Elisabet… - enpaonlus : Le Guardie Zoofile ENPA hanno appena recuperato il secondo gatto sul luogo dell’incidente sulla A14 e sono al momen… - PauloAngelRos : @JuveFCcom Non credo cambi niente, è solo un piccolo incidente di percorso. Per di più ampiamente giustificabile. C… - tvsvizzera : Dal freddo polare all'incidente di Alonso in bicicletta a Lugano, passando da un'invenzione tutta svizzera per misu… -