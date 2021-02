Impeachment Trump: i democratici chiedono la condanna (Di venerdì 12 febbraio 2021) I democratici hanno concluso le argomentazioni dell’accusa nel processo di Impeachment per Donald Trump. I democratici chiedono di condannare Trump per il crimine di cui è colpevole in modo schiacciante perché altrimenti potrà rifarlo di nuovo. Intanto i media americani affermano che Trump ha seguito la terza giornata del suo processo giocando a golf a Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ihanno concluso le argomentazioni dell’accusa nel processo diper Donald. Idireper il crimine di cui è colpevole in modo schiacciante perché altrimenti potrà rifarlo di nuovo. Intanto i media americani affermano cheha seguito la terza giornata del suo processo giocando a golf a

