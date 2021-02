Impeachment per Trump, l’accusa: “Condannatelo o inciterà di nuovo alla violenza. La democrazia è a rischio” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Video dell’assalto al Congresso, immagini scioccanti che hanno fatto rivivere i fatti del 6 gennaio all’interno delle stesse aule che erano sotto attacco. Sono state mostrate nel terzo giorno d’udienza al Senato per il processo di Impeachment nei confronti di Donald Trump, accusato di incitamento all’insurrezione, mentre i ‘pubblici ministeri (i “manager” dell’accusa) hanno cercato di dimostrare che gli assalitori agirono su indicazione dell’ex presidente, ripetendone parole e slogan. Motivo per cui il tycoon, per nulla pentito, potrebbe rappresentare ancora un pericolo se si ricandidasse alla Casa Bianca. Lui, nel frattempo, si è disinteressato all’udienza e ha preferito giocare a golf nella sua residenza di Mar-a-Lago. “Condannate Trump” – “Vi chiediamo umilmente di condannare Donald ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Video dell’assalto al Congresso, immagini scioccanti che hanno fatto rivivere i fatti del 6 gennaio all’interno delle stesse aule che erano sotto attacco. Sono state mostrate nel terzo giorno d’udienza al Senato per il processo dinei confronti di Donald, accusato di incitamento all’insurrezione, mentre i ‘pubblici ministeri (i “manager” del) hanno cercato di dimostrare che gli assalitori agirono su indicazione dell’ex presidente, ripetendone parole e slogan. Motivo per cui il tycoon, per nulla pentito, potrebbe rappresentare ancora un pericolo se si ricandidasseCasa Bianca. Lui, nel frattempo, si è disinteressato all’udienza e ha preferito giocare a golf nella sua residenza di Mar-a-Lago. “Condannate” – “Vi chiediamo umilmente di condannare Donald ...

