Ilenia Fabbri: l’ex marito indagato ha ingaggiato un sicario per ucciderla? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Claudio Nanni, l’ex marito 53enne di Ilenia Fabbri, la donna trovata sgozzata poco prima dell’alba di sabato scorso nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, nel Ravennate, è stato indagato per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con ignoti. L’ipotesi di reato sin qui formulata dall’accusa rende conto dello scenario che si è fatto largo nelle ultime ore per arrivare a risolvere il giallo: ovvero quello di un esecutore materiale che non aveva legami con la vittima ma che ha agito su mandato di un’altra persona. Sono state effettuate tre perquisizioni: a casa sua, quella della madre e alla sua auto-officina. Ma soprattutto un accertamento tecnico irripetibile sulla scena del crimine in ragione del quale all’uomo è stato notificato un avviso di garanzia. Racconta il Corriere: «Dagli ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Claudio Nanni,53enne di, la donna trovata sgozzata poco prima dell’alba di sabato scorso nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, nel Ravennate, è statoper omicidio volontario pluriaggravato in concorso con ignoti. L’ipotesi di reato sin qui formulata dall’accusa rende conto dello scenario che si è fatto largo nelle ultime ore per arrivare a risolvere il giallo: ovvero quello di un esecutore materiale che non aveva legami con la vittima ma che ha agito su mandato di un’altra persona. Sono state effettuate tre perquisizioni: a casa sua, quella della madre e alla sua auto-officina. Ma soprattutto un accertamento tecnico irripetibile sulla scena del crimine in ragione del quale all’uomo è stato notificato un avviso di garanzia. Racconta il Corriere: «Dagli ...

