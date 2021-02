Ilenia Fabbri, la figlia: “Lotterò per trovare chi ha ucciso mia madre” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il dramma della morte di Ilenia Fabbri, la figlia lascia un mazzo di fiori: “Lotterò per trovare chi ha ucciso mia madre”. (screenshot video)Ci sono nuovi elementi nella vicenda della morte della 46enne di Faenza, Ilenia Fabbri: nella mattinata di ieri, come noto, la Procura di Ravenna ha disposto verifiche a carico del suo ex marito, Claudio Nanni. Secondo alcune fonti, potrebbe essersi trattato di un delitto su commissione e l’uomo sarebbe il mandante. Ti potrebbe interessare anche -> Ilenia Fabbri uccisa a Faenza: indagini, assassino e ultime notizie Si tratta di ipotesi che non vengono confermate dagli investigatori, i quali mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. Claudio ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il dramma della morte di, lalascia un mazzo di fiori: “perchi hamia”. (screenshot video)Ci sono nuovi elementi nella vicenda della morte della 46enne di Faenza,: nella mattinata di ieri, come noto, la Procura di Ravenna ha disposto verifiche a carico del suo ex marito, Claudio Nanni. Secondo alcune fonti, potrebbe essersi trattato di un delitto su commissione e l’uomo sarebbe il mandante. Ti potrebbe interessare anche ->uccisa a Faenza: indagini, assassino e ultime notizie Si tratta di ipotesi che non vengono confermate dagli investigatori, i quali mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. Claudio ...

infoitinterno : Omicidio di Ilenia Fabbri, l'amica: 'Mi disse 'Se vinco la causa, il mio ex marito manda qualcuno a uccidermi' - VI… - Noovyis : (Ilenia Fabbri: l’ex marito indagato ha ingaggiato un sicario per ucciderla?) Playhitmusic - - neXtquotidiano : Ilenia Fabbri: l’ex marito indagato ha ingaggiato un sicario per ucciderla? - boboviz : RT @LaFionda2020: Leggi su 'La Fionda': L'OMICIDIO DI ILENIA FABBRI DEVE PER FORZA ESSERE 'FEMMINICIDIO' Troppe cose non tornano nell'omi… - LaFionda2020 : Leggi su 'La Fionda': L'OMICIDIO DI ILENIA FABBRI DEVE PER FORZA ESSERE 'FEMMINICIDIO' Troppe cose non tornano ne… -